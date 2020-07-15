15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, "15 Temmuz terörist darbe girişimi Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısıdır.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, "15 Temmuz terörist darbe girişimi Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısıdır." dedi.

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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle şehitleri anma töreni düzenlendi.

Tören, darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Ulusoy, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz terörist darbe girişimi Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısıdır." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, halkın kahramanca direnişi ve devletine sadık güvenlik güçlerinin kararlı karşı harekatı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını anımsatan Ulusoy, "Türk demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin FETÖ ile diğer terör örgütleriyle olduğu gibi, anayasası, ilgili kanunları ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve demokratik meşruiyet temelinde mücadele ettiğini belirten Büyükelçi Ulusoy, bu mücadelenin süreceğini, FETÖ'nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini, bu çerçevede, genç dimağları zehirleyen FETÖ iltisaklı okulların ve sözde sivil toplum kuruluşlarının en büyük tehlikelerden birisini teşkil ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy, törene katılan Azerbaycan'ın Büyükelçisi Fuad Isgandarov'a, Ermenistan askerleri tarafından şehit edilen Azerbaycan askerleri için taziyelerini iletti.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edilen ve helva ikramında bulunulan törende, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere çeşitli ödüller verildi.

Törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, KKTC Brüksel Temsilcisi Damla Güçlü ve diğer diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Brüksel, Türkiye, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:25 Kaynak: AA

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