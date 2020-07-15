15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Atabek, mesajında, dört yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş bir ihanet şebekesinin millet iradesine el koyma teşebbüsüne tanıklık ettiklerini kaydetti.

Gözü dönmüş canilerin ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını öldürmek istediğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, belirledikleri hedefleri bombaladığını, sokağa dökülen halkın üzerine ateş açtığını belirten Atabek, amacın darbenin başlatacağı bir iç savaş ve ardından işgal girişimi olduğunu kaydetti.

Atabek, 15 Temmuz iradesinin her türlü gaflet ve ihanete karşı Çanakkale ve milli mücadele ruhuyla sapasağlam ayakta olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz demokrasi zaferini küçültmek isteyenler gerçekte milletimizi küçültmek isteyenlerdir. Buna göz yummayacağız. AK Parti olarak, meydanlarda cesaretle kanla onurla kazanılan demokrasi zaferini hafızalardan sildirmeyeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Destanı, Çanakkale'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın yanına altın harflerle yazılacaktır. FETÖ'nün ihanetini ve onlara destek olanları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu zafer gününde vatanları uğruna şehit olanlara rahmet, hayatlarını en onurlu şekilde sürdürme şerefine nail olan gazilerimize ise minnet duyuyorum."

AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:15 Kaynak: AA

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