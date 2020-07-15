15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Hain emelleriyle içimize sızan hainler, 4 yıl önce bugün kardeşlerimizin canlarına kıyarak şühedalar makamına yükselmelerine sebep oldular"

BİLECİK - Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat 11: 00'da Bilecik Şehitliğinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'nın şehitliği ziyaret etti. Ardından saygı atışının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından, Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Vali Şentürk Şehitlik Defteri, " Bugünün anısına aziz şehitlerimizin anarken şehitlik defterimize de not düşmek istedik. Bu noktada da yakın bir zamanda da gönül coğrafyamızın bir parçası olan Bosna'da da yaşanmış olan dramın oradaki aziz komutan rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle başladım. 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı'. Aziz şehitlerimiz, Bugün ebedi müddet devletimizi parçalamaya çalışan hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 4'üncü yıl dönümü. Hain emelleriyle içimize sızan hainler, 4 yıl önce bugün kardeşlerimizin canlarına kıyarak şühedalar makamına yükselmelerine sebep oldular. Yanı başınıza komşu olarak gönderdiğimiz Ömer Halis Demir kardeşimiz başta olmak üzere vatanı için çan veren şehit kardeşlerimiz bize yüzyıl öncesinde olduğu gibi aziz bir vatan bıraktılar kanlarınızla sulanan bu topraklar bize canımızla şerefimizle kıyamete kadar var olacağımız mübarek vatan oldu. Tarihin her cağında binlerce şehitle neslini asımın nesli olarak ayakta tutan biz aziz şehitlerimizin gösterdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağımız ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua edilmesiyle buradaki tören sona erdi. Program öğle namazı öncesi müteakip Orhan Gazi Cami'nde okunan mevliti şerif programı devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam 15 Temmuz Şehitlik Anıtı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek programlarla devam edecek.

Öte yandan şehitlikteki programa BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, gazi ve şehit yakınları, kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partiler ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı - Son Dakika
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