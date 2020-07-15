15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, gelecek nesillere şanlı tarihin canlı tutularak aktarılması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, gelecek nesillere şanlı tarihin canlı tutularak aktarılması gerektiğini belirtti.

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Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile basın toplantısı düzenledi.

Yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi veren Erin, 15 Temmuz 2016 tarihinin, Türk Milletinin bu toprakları yeniden vatan kılışının yıl dönümü olduğunu belirtti.

O gün yaşananlardan millet olarak çok önemli dersler alınması gerektiğini vurgulayan Erin,

"Şanlı bir tarihe ve geçmişe sahip olmak, elbette millet olarak övünülecek bir durum. Dünya milletleri arasında da en fazla övünülecek milletlerin başındayız. Ama şanlı bir tarihe sahip olmak, tek başına yeterli değil. Bu tarihten ders almak, hafızalarda canlı tutmak, gelecek nesillere bunu aktararak tarih şuurunu ve bilincini yüksek tutmak zorundayız." dedi.

Vatandaşları kentteki 15 Temmuz etkinliklerine davet eden Vali Erin, programa katılacak vatandaşların, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica etti.

Toplantıya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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18:59
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