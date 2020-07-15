15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türk milleti 15 Temmuz'da hiçbir millete nasip olamayacak şerefe ulaşmıştır.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türk milleti 15 Temmuz'da hiçbir millete nasip olamayacak şerefe ulaşmıştır." dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını söyledi.

Dünyada hakimiyet kurmak isteyen milletlerin gözlerinin Türkiye'nin üzerinde olduğunu ifade eden Bilgin, dün olduğu gibi bugün de Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyenlerin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin artık daha güçlü olduğunu dile getiren Bilgin, "Türk milletinin kaderi geçmişte neyse bugün de odur. Dış odaklar geçmişte olduğu gibi bugün de içimizdeki belli grupları kendine destekçi almışlardır. En son 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin olaya el koyduğunu ve dünyanın hiçbir milletinin ulaşamayacağı şerefe ulaştığını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz bitmedi, bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte yine içimizdeki hainler bitmediği için aziz milletimize saldıracak. Türk milleti 15 Temmuz'da hiçbir millete nasip olamayacak şerefe ulaşmıştır. Bugün dünyada söz sahibi olduğunu iddia eden milletler ülkemiz üzerindeki oyunlarını bitirmeyeceklerdir. Bizlerin bu yüzden inancını daha güçlendirip birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek fikir ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz."

Bilgin ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Daha sonra Hızırbey Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında, Kuzulu köyünde oluşturulan alanda 15 Temmuz şehitlerinin anısına çınar ağacı dikildi.

Ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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