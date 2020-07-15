15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı düzenlendi.

Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için mevlit programı düzenlendi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi

Bartın'da Yukarı Halil Bey Camisi'nde öğle namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler ve mevlit okunarak dualar edildi.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığı programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Program sonunda vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Yeni Cami'de düzenlenen programda FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı programda, vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Düzce

Düzce Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu.

Kurum yetkililerinin ve vatandaşların katıldığı program sonunda çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Bolu

Bolu'da Yıldırım Beyazıd Camisi'nde düzenlenen programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okunarak, dualar edildi.

Programa, Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te, Çamlık Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

21:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
17:39
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]