15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 2009'da şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş'ın kabri ziyaret edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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