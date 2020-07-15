15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi

Kırklareli'ndeki Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Cami imamı Zaim Işık ve müezzini Necmettin Ötün tarafından dualar edildi.

Daha sonra Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce cami avlusuna açılan stantta vatandaşlara dergi ve lokum dağıtıldı.

- Tekirdağ ve Edirne

Orta Cami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dualar edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

Edirne'de de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Selimiye Cami imamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Cami avlusunda da mevlite gelenlere lokum dağıtıldı. Çocuklara ise "İlginç Vakıflar" isimli kitap hediye edildi.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:52:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]