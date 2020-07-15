15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmenoğlu, mesajında, 15 temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğinin sınandığı tarihi anlardan biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla

kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle "tek yürek" olan milletin, şer

odaklarının yürüttüğü tankları çıplak elleriyle durdurup 15 Temmuz

destanını yazdığını vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün

olduğunu kanıtlayan bu tarihi günde, ülke olarak demokratik ideallere

bağlı, barış ve kardeşlik içinde ilelebet yaşayacağımızı tüm dünyaya

göstermiş olduk. Gelecekte de ülkemizin bekasını canımız pahasına korumaya devam

edeceğiz. Demokrasiden ve milli irademizden asla vazgeçmeyeceğiz.

15 Temmuz gecesi şehadet şerbeti içen şehitlerimize rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize bir ömür boyu sıhhat

ve afiyet diliyorum."