15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Konya'nın ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karapınar'da AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Zengin, 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala ile Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un ailelerini ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Şehitlerin, şehit ailerinin ve gazilerin ülke için önemli olduğunu dile getiren Zengin, "Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Ülke olarak şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. İçimizdeki hainler hiçbir zaman bu toprakları bölemeyecek ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bizler her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Beyşehir

Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü tarafından şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve kurum amirlerinin katıldığı ziyaretlerde, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Ilgın

Ilgın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ilgın Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar Ilgın Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikte devam eden anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Abdurrahim Kocagöl tarafından dua edildi.

Programa kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.