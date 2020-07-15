15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ağrı'da şehit düşen Naim Abi'nin kabrini ziyaret etti.

Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kacatürk, Jandarma Komando Tabur Komutanı Bahtiyar Ekinci ve kurum müdürleriyle 1994'te Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmada şehit olan er Naim Abi'yi kabri başında andı.

Şehitler için dua eden Solak ve beraberindekiler, daha sonra Abi'nin ailesini ziyaret ederek devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.