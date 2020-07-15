15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı.

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Valisi Karaloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'a yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser'in Dicle ilçesinin Pekmezciler köyündeki mezarını ziyaret etti.

Karaloğlu, şehidin mezarına gül bıraktı.

Şehit Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir darbe girişimi getirmesin." dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra darbe girişimini önlemek isterken İstanbul'da şehit olan 7 çocuk babası Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Mezara gül bırakan Karaloğlu, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran halkın, darbe girişimine engel olduğunu söyledi.

Bugün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 4'üncü yılı olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "O gece milletimiz vatan hainlerine fırsat vermemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indi ve hainlere geçit, fırsat vermedi. O gece 251 vatan evladı, bu vatan, millet, bayrak, din, mukaddesatımız için şehit oldu.. Rabb'im 251 şehidimize ve bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimize rahmet etsin." dedi.

Darbeye karşı durup şehit olanların kabirlerini ziyaret etiklerini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da da 3 şehidimiz var. Bugün ikisinin kabrini ziyaret ettik. Biri polis memuruydu, genç bir kardeşimizdi. Türk Polis Teşkilatının en seçkin birliği olan Özel Harekatta görevliydi. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi'nin uçaklarla bombalanması neticesinde şehit olmuştu. Diğer şehidimiz Askeri Çaban. İşinde, gücünde bir vatandaşımızdı. Ama o gece o da milleti için, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için, mukaddesatı için çağrıya uydu, sokağa çıktı. Maalesef hainler onu da şehit etti. Bugün onun kabrini de ziyaret ettik."

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Karaloğlu, "Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var. Ama 83 milyon da şahit. Diyarbakır da şahit ki; hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz. Saat 20.00'de bunu Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Pakında hep birlikte haykırmış olacağız." diye konuştu.

Şehit kabirlerini ziyarete, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:05 Kaynak: AA

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