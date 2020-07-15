15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ceylan, mesajında, 15 Temmuz'un elinde ay yıldızlı bayrakla meydanlara koşan her vatan evladının uğrunda ölümü göze aldığı, milli değerleri, demokrasiyi, birliği ve bağımsızlığı ebedileştiren bir simge olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un milletin tarihte yaşadığı en yıkıcı ve en tehlikeli saldırı olarak hafızalardaki tazeliğini koruduğunu bildiren Ceylan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Darbecilerin ihanet planını ters yüz eden aziz milletimiz, hür ve bağımsız yaşama iradesini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz akşamı ülkeyi ele geçirmek isteyen silahlı canilere, tanklara, uçaklara karşı canını siper ederek tarihin akışını değiştiren milletimiz, bugünü hafızalara 'Milli Direniş Destanı' olarak kazımayı başarmıştır. 15 Temmuz, kahraman milletimizin istiklal mücadelesinde elde ettiği en büyük zaferlerden biridir. O gece tüm tehditlere rağmen milletinin başında dimdik duran, milletin cesaretini kamçılayan başkumandanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum."

Milletvekili Güneş de 15 Temmuz gecesi Türk tarihinin gördüğü en alçak kalkışmayla millete saldırıldığını kaydetti.

Türk milletini esaret altına almak isteyenlerin millete ait silahlarla tanklarla tüfeklerle yine millete saldırdığını ifade eden Güneş, mesajında şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır, vatanı ve mukaddesatı için her türlü fedakarlığı göstermiş necip milletimiz, bu defa 15 Temmuz gecesi kendi askerinin üniformaları arkasına saklanan hainlerle karşılaşmıştır. Milletimize kurulan bu komplo Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan milletimizin cesur duruşuyla kendisine sıkılan kurşunlara, topa, tüfeğe sadece ve sadece iman dolu göğsünü siper ederek karşı durmuştur."

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:47 Kaynak: AA

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