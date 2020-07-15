15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Artvin'de etkinlikler kapsamında İl Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Şehitlik köyündeki Yeni Camisi'nde şehitler için gerçekleştirilen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı.

Giresun

Giresun Müftülüğünce Şeyh Keramettin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Öğle namazı öncesinde yapılan programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında da vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Vali Enver Ünlü, beraberindeki protokol üyeleri ile Tirebolu ilçesinde 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal'in mezarını ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ordu

Ordu'da da etkinlikler çerçevesinde Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Vali Tuncay Sonel, burada imzaladığı şeref defterine yazdıklarını okuyarak hain terör örgütü FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

15 Temmuz'un, Türk milletinin yeniden dirilişinin adı olduğunu belirten Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da cesareti, dirayeti ve mücadelesi ile bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi vakit daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla tarih yazanlara ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Vali Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol mensupları, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.


Protokol üyeleri, Tayfun Gürsoy Parkı'nda da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 gül fidanı dikti.


Bayburt

Bayburt'taki etkinlikler doğrultusunda Genç Osman Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Yakutiye Camisi'nde ise şehitler için mevlit okunarak hatmi şeriflerin duası yapıldı.

Trabzon

Trabzon Valiliğince Trabzon 1 No'lu Sülüklü Asri Mezarlığı Trabzon Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililerin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Osman Aydın şehitler için dua etti.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Ustaoğlu, mezarlığı ziyaret eden şehit aileleriyle bir süre görüştü.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, Yomra ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan ile Akçaabat ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun mezarlarını ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Protokol üyeleri, ailelere başsağlığı diledi.


Etkinlikler çerçevesinde Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "15 Temmuz Fotoğraf ve Afiş Tasarımı Sergisi" de Atatürk Alanı'nda açıldı.

Artvin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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