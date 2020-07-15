15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, "15 Temmuz'u, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin, kendi demokrasisine, özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması, devletin içine nüfuz etmiş olan hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılması sayesinde ülkenin...

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, "15 Temmuz'u, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin, kendi demokrasisine, özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması, devletin içine nüfuz etmiş olan hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılması sayesinde ülkenin güvenliğini, emniyetini, huzurunu, istiklalini ve istikbalini teminat altına alması olarak özetliyorum." dedi.

Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini ve gerçek yüzünü bu hafta düzenlenen özel bir toplantıda NATO üyelerinin daimi temsilcilerine bizzat anlattığını ifade etti.

Öztürk, aynı zamanda terör örgütünün karanlık yüzü hakkında delegasyonlara gönderilen mektuplarla da bilgi verildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halen NATO Karargahına ziyaretçi kabul edilmediğini hatırlatan Öztürk, NATO nezdindeki Türk Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti personelinin bugün bir anma töreninde bir araya geldiklerini söyledi.

"Türkiye NATO'da özel ağırlığı bulunan bir müttefiktir"

Öztürk, "15 Temmuz'u, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin, kendi demokrasisine, özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması, devletin içine nüfuz etmiş olan hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılması sayesinde ülkenin güvenliğini, emniyetini, huzurunu, istiklalini ve istikbalini teminat altına alması olarak özetliyorum." diye konuştu.

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu direniş ve diriliş ruhu sayesinde, Türkiye'nin dünyanın en hür, en güçlü, en itibarlı ve en müreffeh güçlerinden birisi olması mukadderdir." diyen Büyükelçi Öztürk, "Bunun için milletin iradesinin tecelli edeceği, hak ve hukuk temelinde, Türk demokrasisinin bütün dünyaya örnek olacak seviyelere ulaşacağından en ufak bir kuşku duyulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye'nin 1952 yılından beri üyesi olduğu ve dünya tarihindeki en önemli ittifaklardan biri olan NATO'nun da bir "demokrasiler ittifakı" olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Öztürk, "Türkiye, NATO'da çok ciddi ve özel ağırlığı bulunan müstesna bir müttefik olarak büyük saygı görmekte, bu özellikleriyle ittifakın temel direklerinden birisi olarak temayüz etmektedir." dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]