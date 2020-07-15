15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri anısına açılan sergiden görüntüler

Şehit Ali Yıldırım'ın ailesine ziyaret

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Akif Altay'ın eşi ile sohbet etmesi

Vali Arslantaş'ın şehidin eşine Türk bayrağı vermesi

Şehit polis memuru Akif Altay'ın kabri

Kabristanda dua edilmesi

Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması

Şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'ın konuşması

Şehidin eşi Gülsüm ve oğlu Niyazi Altay'ın mezara karanfil koyması

- Burdur

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

Anma törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehidin eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Arslantaş, gazetecilere, şehitler sayesinde bu toprakları yurt olmaya devam ettiğini söyledi.

Bütün İslam aleminin ümit bağladığı, ümmetin kurtuluşunun çaresi olarak görüldüğü, bir milletin fertleri olmaktan gurur duyduklarının belirten Arslantaş, "Milletimiz, 15 Temmuz'da istiklal, istikbal ve iradesine el koymaya çalışan o karanlık geceden daha karanlık vicdana sahip hainlerin karşısında durduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında olmaya, haksızlığın karşısında durmaya devam edecek." dedi.

Şehit Altay'ın eşi Gülsüm Altay ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek eşini ve şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını bildirdi.