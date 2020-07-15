15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Program kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde şehitler anısına fidan dikildi, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

Kaymakam Kemal Duru, teröristler tarafından 4 yıl önce hain darbe girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet kılsın, gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Kula Şehitliğindeki törende, İlçe Müftüsü Kamil Kırgız Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Manisa 'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda

TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın