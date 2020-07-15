15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

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Çorum Çorum'da da Valilik tarafından düzenlenen program çerçevesinde Çorum Şehitliği'ne gidildi. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Bazı aileler, şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktü. Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:44 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
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Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
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