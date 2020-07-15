15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından, Edirne ve ilçelerinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının onuruna lokma dağıtıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Eski Cami önünde düzenlenen lokma dağıtımında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatana bağlılığını bir kez daha gösterdiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş eden FETÖ'cü hainler sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek. Ama milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Bu bakımdan, 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Terör örgütü hain FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kahramanca feda eden tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum."

İba, şu ifadeleri kullandı:

"İşte vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin onuruna ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının hayrına bugün Edirne'mizde vatandaşlarımıza lokma dağıtıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye için önemli olaylardan bir tanesi. Cami olarak ibadete açılması da tekrardan tüm Türk milletine hayırlı uğurlu olsun."

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve partililer katıldı.