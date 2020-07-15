15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'inde düzenlenen mevlit programına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Programın ardından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.