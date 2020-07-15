15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Programlara, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy , daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra, ilçe kabristanlığına geçen heyet, buradaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Hakkı Atamulu Kültür Parkı'nda, "15 Temmuz Destanı" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri buradaki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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