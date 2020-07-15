15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Olcay, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini belirterek, bu ülkenin aziz insanlarının canları ve kanları pahasına mücadele vererek ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmediğini, etmeyeceğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı devletin,sürdürdüğü kararlı mücadeleye her zaman destek verdiklerini dile getiren Olcay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmuyor, unutturmayacağımızı da belirtiyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şifa diliyorum.