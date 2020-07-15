15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Batı Afrika ülkeleri Senegal ve Gine'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinliği ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Batı Afrika ülkeleri Senegal ve Gine'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinliği ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

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Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğince düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnen şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, törende yaptığı konuşmada, başka ülkelerin de kendi topraklarında farklı uzantılarla yapılanan FETÖ'yü tanıması gerektiğini kaydederek "Türkiye'deki Afrikalı büyükelçiler kendi ülkelerine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatabilselerdi, bu ülkelerde bu tür yapılarla temaslar derhal kesilir, önü alınırdı." ifadelerini kullandı.

Kavas, üzerinden 4 yıl geçen 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesindeki en büyük payın, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çabalarının yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırdığını, örgütün yurt dışı yapılanmasında ve manevra alanında ciddi bir daralma yaşandığını aktaran Kavas, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Gine

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikle Gine'de idrak edildi.

Fotoğraf sergisinin de yer aldığı programda, TMV'ye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Erkek Lisesi son sınıf öğrencilerinden Nouhou Negue Diallo ve 2019 Güzel Kur'an Okuma Yarışması Dünya Birincisi Adama Sanoh tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Türkiye, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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