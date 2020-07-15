15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

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İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve beraberindekiler şehit ailelerini ziyaret etti.

Daha sonra Merkez Camisinde sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi.

Akşam saatlerinde Hükümet Konağı önünde Kaymakam İlidi'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

İlidi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da ülkenin büyük bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu gece insanların kendini tankların önüne attığını, onlarca kişinin şehit, yüzlerce kişinin gazi olduğunu anlatan İlidi, "Halkımız gerek iç mihraklara, FETÖ üyelerine, gerekse dış mihraklara öyle bir cevap verdi ki bu ülkede bir daha darbe yapılamaz. Yani halkın iradesi al aşağı edilemez. 1960'da, 1980'de ve 2007 post modern darbesinde bunlar gerçekleştirildi. Ama halkımız 2016'da buna 'dur' dedi. Artık darbelere ve teşebbüslere ülkemizde geçit yok. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. gazilerimize minnettarlıklarımız sunuyorum." diye konuştu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Kurt, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Emniyet Müdür Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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