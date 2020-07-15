15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Tatvan Kaymakamlığı ile Tatvan Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki alışveriş merkezinin önünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması izlendi.

Tatvan Kaymakam Vekili ve Bitlis Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve 15 Temmuz gazisi Bedri Azbay'ın konuşmasının ardından mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Akdağ, Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Tercan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.