15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Mardin'de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Mardin'de etkinlikler kapsamında Şakirnuholu Camisin'de şehitler için mevlit okutuldu, okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul programında yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtıldı.

Meydanda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Mardin Müftülüğü İlahi korusu ile bazı öğrenciler ilahi ezgi ve şiirler okudu.

Programa, Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.