15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Program meydanda kılınan akşam namazı ile başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması"nı dev ekranlardan izledi. Programa canlı bağlanan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak

Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı

Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi

Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın

ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm

Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı