15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Vali Kadir Ekinci yaptığı konuşmada, 4 yıl önce milletin silahlarını gasp ederek acımazsızca millete doğrultarak, milletin evlatlarını şehit etmiş hain terör örgütünün kalkışmasıyla milletin acı bir tecrübeyi bir kez daha yaşadığını söyledi.

O gece halkın vatanı için kahramanca direndiğini işaret eden Ekinci, şunları aktardı:

"15 Temmuz 2016'da da bu hain darbe girişime kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına hadlerini bildirmiş. Onların karşısına ölümü korkuturcasına göğüslerini dimdik siper etmiş, canlarını feda etmiş ve bu milletin geleceğini yine garanti altına almıştır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, aziz gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum. O gün alanda, sokakta, meydanda olan milletimize tekrar tekrar şükranlarımızı ifade ediyorum."

15 Temmuz'un önemine işaret eden Ekinci, "Bu milletin gayretlerini her defasında boşa çıkarma arzusu içerisindeydiler. Şükürler olsun ki 15 Temmuz oldu. Bu ülke bir pislikten temizlendi. Bu millet önünü görüp, kararlı adımlarla geleceğine ilerleme imkanı buldu. Bugün artık eski Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöllü 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir'in de birer konuşma yaptığı etkinliğe, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de katıldı.

Vatandaşların alandaki demokrasi nöbeti sürüyor.