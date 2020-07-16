15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı yöntemlerle ve değişik sıfatlarla hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla devleti, hükümeti ve milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştığını kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"O gece güzel Adana'mız başta olmak üzere tüm milletimiz meydanları doldurdu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koydu. Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Tabii ki asil bir milleti olmayan hiçbir devlet, hükümet, kurum bu başarıları elde edemezdi. Bu darbeyle ilgili çok şey söyleyebiliriz. FETÖ'nün ihanetini ve alçakça yapılan saldırıları hepimiz biliyoruz. FETÖ'nün tekrar ayağa kalkmaması için mücadelemizi son hain temizleninceye kadar devam ettirmemiz gerektiğini biliyoruz."

Adana Valiliği himayesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayraktır" sloganıyla "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Merkez Park'tan Uğur Mumcu Meydanı'na kadar koşan 25 sporcunun getirdiği sancak, milli sporcu Eda Tuğsuz tarafından Vali Elban'a teslim edildi.

Öte yandan Karataş ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz veKarataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile bir çok vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda, Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 25 balıkçı teknesi, Türk bayraklarıyla denize açıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:36 Kaynak: AA

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