15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

SİİRT - Siirt 'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda program düzenlendi.

Kur'anı kerim ve ilahi okunması

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