15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 4. yılında camilerden sela sesi yükseldi.

Kentin sembollerinden olan Sabancı Merkez Camisi'nin yanı sıra diğer mahallelerdeki camilerin minarelerinden de 00.13'de selalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında kentteki tüm camilerde sela okundu.

Muğdat Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sela sesi yükseldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sonunda vatandaşlar kentteki tüm camilerden okunan selayı dinledi.

Hatay

Hatay'da "Anadolu'nun ilk camisi" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi başta olmak üzere tüm camilerden sela okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı için toplanan kalabalık da selayı dinledi.

Osmaniye

Osmaniye'de de Envar-ül Hamid Cami'nin ve kentteki diğer camilerin minarelerinden sela sesi yükseldi.

Okunan sela sonrası Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında vatandaşlarla dua etti.

Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]