15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde sela okundu - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde sela okundu
Malatya'da camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.
Malatya'da camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.
Kentteki camilerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.
Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan okunan selayı 15 Temmuz Millet Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:03 Kaynak: AA
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