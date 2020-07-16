15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, Tenzile Ana İlkokulundan programın yapılacağı kaymakamlık önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının izletildiği programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, konuşmasında, ebediyete uğurlanan şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Milletin 15 Temmuz gecesi sokaklarda Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olarak iradesini darbecilere çiğnetmediğini belirten Mehmetbeyoğlu, "FETÖ tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış ancak milletimiz ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek terör örgütüne engel olmuştur. Rabbim bir daha bu millete bu acıları, travmaları yaşatmasın." diye konuştu.