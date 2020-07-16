15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bayburt'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Hükümet Meydanı'nda devam eden programa vatandaşlar Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasının canlı izletildiği programda konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler karşısında kanlarıyla destan yazan kahramanlara Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmak için bugüne kadar Anadolu topraklarında bir çok saldırı meydana geldiğini belirten Epcim, şöyle devam etti:

"Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır. Bu kirli emellerin eli kanlı failleri, 15 Temmuz 2016'da kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz içerisine saklanmış maşalarını halkımızın üzerine sevk ederek adeta son hamlelerini gerçekleştirmeye çabalamışlardır. Fakat, vatanı uğruna her şeyini feda edebilen Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır. Ağır silahlar, tank ve helikopterlerle milletimizin üzerine mermi yağdıran FETÖ ihanet çetesi üyeleri bu girişimlerine karşı en ağır ve şiddetli cevabını yine Türk milletinden almıştır."

Konuşmarın ardından Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitlerinin anısını nesilden nesile taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.