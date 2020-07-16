15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkenin birlik ve beraberliğine, milli iradeye karşı hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Türk milletinin silahların, tankların, uçakların, helikopterlerin karşısına dikilerek hain saldırıyı püskürttüğünü söyleyen Kocabıyık, tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Uşak Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne almasının ardından Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Karanlıktan Aydınlığa" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Daha sonra Uşak Belediyesi Kent Orkestrası ise sözleri ve bestesi kendilerine ait olan "15 Temmuz Marşı'nı ve çeşitli türküleri seslendirdi.

15 Temmuz Belgeseli gösterimi ve tüm camilerde eş zamanlı sala verilmesinin ardından "demokrasi nöbeti"ne geçildi.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürlüğü Mesut Gezer, siyasi parti temsilcileri, Marmaris'te hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Mehmet Çetin'in ağabeyi Mustafa Çetin ve vatandaşlar katıldı.