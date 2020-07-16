15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Ağrı'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik önündeki alanda bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı gözetilerek alana alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'anı Kerim okundu, birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Vali Osman Varol, dünyanın 15 Temmuz gibi bir ihaneti hiçbir zaman görmediğini anlattı.

Sivillerin önlediği 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin dünya literatürüne de hediye ettiği destansı bir duruş olduğunu dile getiren Varol, "Fenni, ilmi olarak ilerlemenin yanında mutlaka ve mutlaka gençleri milli, manevi değerlerimize ve inanç yapımıza uygun olarak yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyse son buldu.