15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'da düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, FETÖ'nün vatandaşların kendi çocuklarını yine bu milletin karşısına düşman olarak diktiğini dile getirdi. Dağlı, "Şu anda da maalesef yurt dışında milletimize karşı düşmanlıklarını devam ettiriyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Tabii bu mücadele her zaman devam edecek. 1071'den beri başlayan mücadele Çanakkale Savaşı'nda, Kıbrıs Harekatı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nda Serra Otelden Cumhuriyet Meydanı'na uzanan güzergahı tamamlayan paralimpik dünya şampiyonu Esra Bayrak sancağı tören alanına getirerek Vali Zülkif Dağlı'ya teslim etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan etkinlikte şiirlerin okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu kahramanlık türküleri konseri verdi.

Programa Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası camilerden sela okundu.