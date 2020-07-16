15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyiciler arası sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.
Burada konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını söyledi.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından günün önemine ilişkin şiir okundu. Mehteran ve semazen gösterisinin ardından ilahiler okunup dualar edildi.
Germencik ilçesinde Ali Şanlı Meydanında düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri ile davetliler katıldı.