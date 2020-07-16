15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda milli sporcular, zincir oluşturup taşıdıkları Denizli sancağını Valisi Ali Fuat Atik'e teslim etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda milli sporcular, zincir oluşturup taşıdıkları Denizli sancağını Valisi Ali Fuat Atik'e teslim etti.

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlediği ve salgın nedeniyle sınırlı sayıda vatandaşın alana alındığı programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar daha sonra Büyükşehir Belediye binasında bulunan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı ile 15 Temmuz'da Denizli'de yaşananları izledi.

Programda konuşan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz gecesi Denizli'de yaşananları izledikten sonra Denizli halkıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk milletinin 4 yıl önce bayrağına ve vatanına sahip çıkmasının sözlerle ifade edilemeyeceğini ifade ederek, "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım. Farklılıklarımız olabilir ama birliğimiz daim olmalı." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında milli sporcuların katılımıyla "sancak koşusu" yapıldı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanan milli sporcular, sırayla taşıdıkları sancağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na ulaştırdı. 25 milli sporcunun görev aldığı etkinlikte yüzme sporcusu Hacer Nur Altınok, Vali Ali Fuat Atik'e sancağı takdim etti.

Vali Atik sancağı öperek teslim alırken, koşuya katılan sporculara teşekkür belgesi verdi.

Programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın eşi Berrin Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve diğer davetliler katıldı.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:39 Kaynak: AA

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