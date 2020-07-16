15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu söyledi.

Herkesin 4 sene önceki o karanlık geceyi hatırladığını belirten Gürel, "Bu mevsimde bu akşam saatlerinde olmayacak bir şey yaşandı. Meclisimizi bombaladılar. Özel Harekat Daire Başkanlığını bombaladılar. 51 şehidimiz var." dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Karabük Valiliğinden getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

15 Temmuz'u yaşayanların anılarını anlattığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte ilahi ve kahramanlık türküleri söylendi.

Öte yandan, tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Karabük'teki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

Programa, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin annesi Nazife Efe, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

09:03 Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı 08:30 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü 08:18 Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak 07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu 01:32 82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
09:03
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
08:30
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
08:18
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
03:43
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
01:32
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 09:20:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]