15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydandaki sandalyeler sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı, vatandaşlar maskeleriyle içeri alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandığını, tüm şehitlerimize ve hayatta olmayan gazilerimize rahmet, sağ olanlara sağlık ve afiyet diledi.

Yavuz, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak, zinde tutmak ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları bir kez de anlatmak için burada toplandıklarını belirtti.

15 Temmuz'da hainlerin, milletimizin imkanlarıyla vergileriyle alınmış silahları aziz milletimize doğrultarak 251 vatandaşımızın şehit edildiğini belirten Yavuz, "Ama bu millet dün de bugün de yarın da aynı millettir. Biz şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşar, Allah'a kavuşuruz. Bizim için ölüm yok olmak değil, yeni bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

-"Milletiniz hainlere gereken dersi vermiştir"

Vali Yavuz, 15 Temmuz gecesi bu ruhun tekrar ayağa kalktığını ve aziz milletimizin sokaklara döküldüğünü, mermileri vücutlarına siper ettiğini ve bu alçaklara fırsat vermediğini vurgulayarak, "Allah razı olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizi sokaklara davet ettiğinde, milletimiz akın akın sokağa dökülmüş ve bu hainlere gereken dersi vermiştir." dedi.

-"O günü unutturmamalıyız ve gelecek nesillere anlatmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi.

Bundan dört yıl önce olduğu gibi bugün de milletin kadınıyla erkeğiyle çoluğuyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla tek yürek olduğu ve vatan nöbetine, millet nöbetine, bayrak nöbetine durduğunu belirten Büyükakın, "O günü unutturmamak, o gün bu memlekette yapılmak isteneni binlerce defa hatırlatmak, gelecek nesillere anlatmak, onlara o gece olanları unutturmamak boynumuzun borcudur. Bu milletin kahraman evlatları o gün içeriden işbirlikçilerle dışarıdan oyun kurucularla bu memleketin başına örülmek istenen çorabı, iman dolu göğüslerini siper ederek, canlarını feda ederek karşı durdular."diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu sonrası, sancak Vali Yavuz'a teslim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda ayrıca vatandaşların 15 Temmuz ve tüm şehitler için indirdiği hatmin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince internet ortamında düzenlenen "Dua ile nöbet vakti" kampanyası ile de şehitler için 251 bin Yasin-i Şerif ve 251 bin hatim okunduğu bildirildi.

Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı izledi.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, "Kurtuluş Senfonisi" sahne performansı sergilendi.

Etkinliğe Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki camilerden sela okundu.