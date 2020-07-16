15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Tunceli'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Şevket Dilmaç şehitler için dua etti.

Tunceli'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Şevket Dilmaç şehitler için dua etti.

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Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, karanlık 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin, devletin topu, tüfeğiyle Türk bayrağına saldırdığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain FETÖ'ye gereken dersi verdiğini aktaran Özkan, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı." diye konuştu.

Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların bir şeyi hesaplayamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur, belki fakirdir. Bu millet belki maydanoz, limon, simit satar ama bayrağını, vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar. Şunu hesaplamadılar, bu millet gariban ve mazlum olabilir ama bu millet bayrağına, vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne el sürdürmez."

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hükümet, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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