15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Etkinliklerle Kutlanacak - Son Dakika

Siirt'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecektir.

15 Temmuz Darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkması şuuru ile yine milletçe engellendiğinden hareket ederek, bu şuurun canlı tutulması amacıyla ilimizde de Cumhurbaşkanlığımızın talimatları ve himayeleri ile 9 - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü', ilimizde çeşitli etkinliklere kutlanacak.

Program kapsamında, 09 Temmuz Cuma Günü saat: 12: 30'da Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camiinde aziz şehitlerimiz için mevlit okunarak, dua edilecektir.

14 Temmuz Çarşamba günü Şehit ve gazi aileleri konutlarında ziyaret edilecektir.

15 Temmuz Perşembe günü ise Garnizon Komutanlığı şehitliğinde saat: 10: 00'da Şehit kabirleri ziyaret edilecek, Kuran-ı kerim okunarak, karanfil bırakılacak.

Ana programın gerçekleştirileceği 15 Temmuz günü saat: 20: 15'te 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek, Yürüyüş Kızlar Tepesi önü Şahin Bey Parkı başlangıcından itibaren mehteran takımı eşliğinde, kortej halinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erecektir. Akabinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin Anlatıldığı sunum ve 3 boyutlu görseller izlenecektir.

Program, Valilik Eski Hizmet Binası Giriş Katında "15 Temmuz'da Yaşananlar İsimli Resim Sergisi" açılışı ile devam edecek, daha sonra 'Anı Defteri" imzalanacaktır.

15 Temmuz akşam devam edecek program, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak, Sayın Valimizin konuşmaları ile devam edecektir.

Program Kuran-ı kerim Tilaveti, İlahi dinletisi ve dua aokuması, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan '15 Temmuz Belgeselinin izlenmesi, Mehteran konseri ve selaların okunması ile devam edecek.

15 Temmuz ile ilgili Klip ve marşların izlenmesi ile devam edecek program, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmaları ile devam edecek.

Program, katılımcılara çeşitli ikramların bulunulmasının ardından sona erecek.