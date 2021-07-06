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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı

06.07.2021 19:10
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı, System.String[]

S. NoTARİH VE SAATİTÖREN VE ETKİNLİK ALANIETKİNLİĞİN İÇERİĞİ109/07/2021 Saat: 12. 30MERKEZ ÇARŞI CAMİİŞehit ve Gazilerimizin Ruhuna Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim Okunacak.

S. No

TARİH VE SAATİ

TÖREN VE ETKİNLİK ALANI

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

1

09/07/2021 Saat: 12. 30

MERKEZ ÇARŞI CAMİİ

Şehit ve Gazilerimizin Ruhuna Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim Okunacak.

2

14/07/2021

BELİRLENEN ŞEHİT VE GAZİ İKAMETLERİ

İl protokolümüz tarafından şehit ve gazi aileleri evlerinde ziyaret edilecektir.

3

15/07/2021 Saat: 10. 00

GARNİZON KOMUTANLIĞI ŞEHİTLİĞİ

Şehit kabirlerini ziyaret edilmesi, kuran-kerim okunması ve kabirlere karanfil bırakılması

4

15/07/2021 Saat: 20. 15

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

Kızlar Tepesi önü Şahin Bey Parkı başlangıcından itibaren mehteran takımı eşliğinde, kortej halinde 15 Temmuz Meydanında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezine yürüyüş gerçekleştirilecektir.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ

15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin Anlatıldığı sunum ve 3 boyutlu görsellerin izlenmesi

VALİLİK ESKİ HİZMET BİNASI

Valilik Eski Hizmet Binası Giriş Katında "15 Temmuzda Yaşananlar İsimli Resim Sergisi" Açılışı Gerçekleştirilecektir.

Daha Sonra Anı Defterleri İmzalanacaktır.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI

Programı Akışı Aşağıda Belirtilmiştir.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu

Sayın Valimizin konuşmaları,

Kuran-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi ve duaların okunması

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Belgeselinin İzlenmesi"

Mehteran konseri

15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi,

00. 13

Selaların okunması,

Mehteran konseri,

15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın konuşmaları - Canlı Yayın

Çorba ikram edilmesi ve programın sonlanması

Kuran-ı Kerim, 15 Temmuz, Milli, Gazi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı - Son Dakika


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