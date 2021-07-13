15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, demokrasiyi, ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından bertaraf edildiğini hatırlattı.

Tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık örneğiyle unutulmayacak kutlu bir zaferinin 5'inci yılını birlik ve beraberlik içinde idrak ettiklerini belirten Erol, şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlı olarak millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet kurma girişimi olarak gerçekleştirilen hain darbe girişimine aziz milletimiz, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' dizelerindeki ifadesiyle tek yürek ve topyekun vatan ve bayrak aşkıyla cansiperane bir şekilde karşı koymuş ülkemizin birlik ve beraberliğine ve milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermemiştir.

251 vatandaşımızın şehit ve 2 bin 193 vatandaşımızın da gazi olduğu o gece, aziz milletimiz milli iradesini ve demokrasisini hedef alan alçak darbe girişimine karşı gövdesini siper etmiş, yurdumuzu alçaklara teslim etmeyerek darbecilere meydan okuyan Şehit Ömer Halisdemir, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok ve Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 kahraman Özel Harekat polisimiz karanlık gecemizi aydınlığa çevirmiştir."

Yalova halkını 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Demokrasi Nöbeti"ne davet eden Vali Erol, 15 Temmuz günü balkonlar, pencereler ve dükkanların uğruna nice canların verildiği şanlı Türk bayrağıyla donatılmasını istedi.