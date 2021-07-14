Üye Girişi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:33
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve saygı ile andığını belirtti.

15 Temmuz'un şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"O zor gecenin sabahında bize aydınlık ve daha demokratik bir geleceği gösteren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize daima dik durmayı öğreten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletin yiğitleri, terör örgütü FETO'nün hain emellerinin önünde adeta çelikten bir zırh gibi vatan için mücadele etmiştir. Bu kahramanlık destanının başkahramanları ise 251 şehidimiz, gazilerimiz ve bu milletin cesur yüreğidir. Tarihte örneğine az rastlanan bu kahramanlık destanını bu aziz milletimiz yazdı. Bu demokrasiyi ayakta tutmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve milletimizin güçlü iradesi ile başardık.

Milletçe, milim milim kurduğumuz bu vatanı, yine millet iradesi ile ayakta tuttuk. Her bir karışında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin alın teri olan bu vatanı yine onların kanı ve alın teriyle hain FETÖ'nün elinden kurtardık. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, kolay kolay da kaybedilmeyeceğini bir kez daha hain terör örgütlerine ve tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum. Hepsine sonsuz saygı ve şükranlarımla."

"Her Türlü darbeyi lanetliyoruz"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini, demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ'yü lanetlediklerini belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesinde yaptıkları gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azminde olduklarını vurgulayan Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM'ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan beş yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir.

Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim."

-"15 Temmuz'u gerçek manada anlamak 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında 15 Temmuz'u gerçek anlamda anlamak ve 15 Temmuz'dan ders çıkarmak gerektiğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında göğsünü siper ederek darbeyi engelleyen aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere minnet duyduklarını aktaran Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Hain girişimlerle bir daha karşılaşmayacağımız bir Türkiye temennisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz'u gerçek manada anlamak 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır.

Bunun en önemli şartı da eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmaktır. Hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmektir."

15 Temmuz, AK Parti, Edirne, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika


Son Dakika

Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz 17:42 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim 17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok 16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor 16:33 Avrupa Merkez Bankası yeni projesini odaklandı! Dijital euro geliyor Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:56 Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda yaşanan sistem arızası Twitter'ı salladı! Dakikalar içinde yüzlerce tweet atıldı
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
16:48 Aşılamada yeni rekor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
16:41 Bomba ihbarı havalimanını karıştırdı! Arjantinli yıldız futbolcu korku dolu anlar yaşadı
16:09 Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu         
17:38
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı         
17:08
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı         
16:38
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı         
15:45
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar         
13:15
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 17:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement