15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tin, yayımladığı mesajda, 15 Temmuz gecesi hainlerin milli iradeyi yok sayma, ayaklar altına alma girişiminin milletin yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

Türkiye'nin geleceğine pranga vurmak isteyenlerin milletin destansı mücadelesi karşısında yerle yaksan olduklarını, hain emellerine ulaşamadıklarını vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Hiçbir ihanet şebekesinin istiklal ve istikbalimizi sarsıntıya uğratmasına fırsat vermedik, vermeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara inat daha çok kenetleneceğiz, daha çok çalışacağız ve daha çok gayret edeceğiz. Her alanda ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz. İçeriden ya da dışarıdan her kim olursa olsun devletimize baş kaldıran alçaklık yapanlara, hainliği kendine yol seçenlere, ülkemizin ilerleyişini durdurmaya çalışanlara asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen, meydanları dolduran Türk milletinin karanlık geceyi cesareti ve mücadelesi ile aydınlattığını vurgulayan Tin, "Alçakların bu girişiminde en önemli eşiklerden birisi de Denizli ilimizdi. Yurt sathında halkımız işgale karşı mücadele verirken bizler de Denizli ilimiz üzerinden hainlerin organize ettiği kalleş planı Çardak ilçemizde bozduk. Onları ihanet çukurlarına gömdük." ifadelerini kullandı.

Başkan Örki'den 15 Temmuz mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Örki de yayımladığı mesajda, milli birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeyen Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da sağlam duruşuyla hain kanlı darbe girişimine izin vermediğini, devletine, demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

O gece Türk milletinin 7'den 70'e "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" düşüncesiyle tankların, silahların, helikopterlerin karşısında korkusuzca durduğuna işaret eden Örki, "O gün analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz Türk milletinin birlik ve beraberliğini, devletine olan güvenini, demokrasiye sahip çıkışını, tek yürek olduğumuzda yenilmeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı gündür. Türk milletinin içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı duruşu her zaman nettir. 15 Temmuz 2016 tarihinde bu net duruşunu bir kez daha göstermiştir. O gece kahramanca verdikleri mücadelede canlarını bu millet için seve seve veren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Çameli Belediye Başkanı Arslan'dan 15 Temmuz mesajı

Çameli Belediye Başkanı Arslan da mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, aziz milletimize ve şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu topraklara yapılan tarihin en büyük ihanetlerinden biridir. Ülkemizi işgal etmek isteyen iç ve dış güçlerin hain darbe planlarını sahneye koyduğu bu karanlık gece hamdolsun milletimizin bağımsızlığımıza ve demokrasimize olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte tek yürek olarak sokaklara çıkan milletimiz bundan beş yıl önce hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimini geri püskürterek, şanlı bir destan yazdı. FETÖ'cü hainlerin bu ihanetini asla unutmamalı, 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutarak yapılan bu ihaneti gelecek nesillerimize aktarmalıyız." ifadesini kullandı.

Başkan Şevik'ten 15 Temmuz mesajı

Buldan Belediye Başkanı Şevik de 15 Temmuz 2016 gecesinin uzun asırlar boyunca milli hafızalardan çıkmayacak vahim hadiselere, vahşet dolu teşebbüs ve tertiplere sahne olduğunu belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Ancak o gece bir şeyi daha çok iyi anladık. Türkiye bayrağı, vatanı, devlet ve milletiyle tektir, bölünemez ve geçilemez. 15 Temmuz'da darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti, destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. Darbecilerin gasbettiği tanklar altında ezilseler de teslim olmayan, korsan savaş uçaklarının sortileri ve sonik patlamalarına boyun eğmeyen, helikopterlerden açılan ateşlere hedef olsa da korkmayan, meydanlarda, yollarda, köprülerde direne direne devleşen aziz millet evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır."