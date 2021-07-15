15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Batman ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal etme girişimi olduğunu belirtti.

Darbe gecesi, herkesin canını ortaya koyup sokaklara döküldüğünü belirten Gür, "O gece birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ispat ettik ve büyün dünyaya haykırdık. O gece Türkiye'nin her yerindeki direniş tamamen milletin direnişiydi." dedi.