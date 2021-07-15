15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Tekirdağ Şehitliği'nde ki programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dua edildi.

Daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ki konferansla devam edecek.