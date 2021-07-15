15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Mevlana Meydanı'nda bayraklı bisiklet turuna, Konya Valisi Vahdettin Özkan damalı bayrakla start verdi.

Ay yıldızlı formaları ve bayraklarıyla etkinliğe katılan bisikletçiler turu, Alaaddin Tepesi'nde tamamladı.

Etkinliğe, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da bisikletiyle katıldı.